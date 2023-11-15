Бородюк: в СССР пропадали игроки, которые раза в два лучше Пиняева по таланту

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк поделился мнением на тему того, можно ли выделить каких-либо звёзд среди российских футболистов.

«Рано говорить про какого-то отдельно взятого игрока, который выделялся бы на фоне других, нет такого. Звезды у нас в футболе вообще пока я особо не вижу. Есть хорошие футболисты, а есть средние. Надо подождать второго круга, там будут решающие матчи.

Вообще, во все времена выделялись нападающие, которые умели забивать голы. Но выделить пока кого-то тяжело. Может, это связано с отсутствием международных игр, которые выделяли всегда футболистов. У нас есть пять-шесть человек хорошего уровня, но им нужна стабильность, чтобы на что-то претендовать. Но было много талантливых футболистов. В прошлом году хвалили все Пиняева, а что с ним в этом сезоне? Он уже не показывает такой яркий футбол. Всё зависит конкретно от футболиста, сможет ли он себя проявить на долгие годы и выделяться на фоне других. А то у нас говорят, что звезда появилась, а потом смотришь, а игрока нигде не видно. Чтобы стать звездой, нужно пять-шесть лет отыграть на стабильно высоком уровне. Можно назвать уже состоявшимся игроком на фоне других Головина.

С чем связан спад Пиняева? Это вопрос к нему. Он должен на тренировках больше всех работать. Здесь только трудолюбие поможет. В СССР были игроки, которые раза в два лучше по таланту, и тоже пропадали. Поэтому талант — одно, а трудолюбие — другое. Повторюсь, на данный момент можно выделить только Головина. Он стабильно играет, выходит в составе и проявляет себя на высоком уровне», — приводит слова Бородюка Metaratings.