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Сбежавший в Россию Роспутько попал в список уклонистов Минспорта Украины

Сбежавший в Россию Роспутько попал в список уклонистов Минспорта Украины
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Сбежавший в Россию 19-летний футболист «Шахтёра» Александр Роспутько попал в список уклонистов Министерства спорта и молодёжи Украины. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Всего в опубликованном списке находятся 304 спортсмена, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

Напомним, Роспутько самовольно не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии. Позже стало известно, что футболист уехал в Россию.

В украинских СМИ появились две версии побега Роспутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Роспутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Роспутько считал, что ему недоплачивают.

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