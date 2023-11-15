Евгений Калешин: надеюсь, что матчи сборной ФНЛ станут постоянным явлением

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин, который возглавит сборную ФНЛ в товарищеском матче со сборной Медиалиги, поделился впечатлениями от этого назначения и рассказал о подготовке к игре. Матч пройдёт 1 декабря на стадионе «Анжи Арена».

«На мой взгляд, эта оценка заслуг — не моих личных, а всего тренерского штаба «Акрона». Для меня это честь — возглавить команду из лучших игроков лиги в первом матче всех звёзд. Испытываю большое воодушевление.

Матч пройдёт по правилам МФЛ. Медийная сторона — это хороший пример или копия того, что делают на Западе, когда проводят уикенды среди звёзд. Когда ребята могут пообщаться с болельщиками в неформальной обстановке, когда всё это подогревается через соцсети, через ТВ: игра будет показана на федеральном канале. Плюс ребята могут показать на поле своё мастерство. Второй момент — спортивный. Вызов в сборную — оценка заслуг футболистов и тренеров, признание их класса, удачной игры либо в нынешнем сезоне, либо по совокупности нескольких лет. Важное мероприятие. Надеюсь, что это только первый вечер, что матчи сборной ФНЛ станут постоянным явлением. Это же реклама для лиги, для популяризации футбола.

Мы не собираемся проигрывать! Я знаю всех игроков, настроен позитивно. Понятно, правила Медиалиги, никогда нельзя не уважать соперника — боже упаси! Но мы конкурентоспособны. Однозначно», — приводит слова Калешина Metaratings.