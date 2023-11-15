Кокшаров, забивший два мяча в ворота Беларуси U21, высказался о матче

18-летний нападающий молодёжной сборной России Александр Кокшаров поделился впечатлениями от товарищеского матча с Беларусью U21. Дубль Кокшарова помог россиянам одержать победу со счётом 3:1.

«Очень-очень рад, что у меня получилось сегодня забить два, но это не только моя заслуга. Это заслуга нашей команды. Сегодня пришло очень много болельщиков. Очень приятно, что люди ходят даже на товарищеские игры. Было много моментов в этом матче, но не всё забили. Получилось забить три, так что выиграли. Спасибо всем большое за поддержку!

Поле было, так скажем, не лучшего качества, много скользили, но мы же в равных условиях — и Беларусь, и Россия. Все одинаково, все на одном поле», — приводит слова Кокшарова телеграм-канал «Молодёжка».