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Хавбек «Челси» Конор Галлахер высказался о ситуации с продлением контракта

Хавбек «Челси» Конор Галлахер высказался о ситуации с продлением контракта
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер ответил на вопрос журналиста об отсутствии на данный момент предложения продлить сотрудничество со стороны руководства лондонского клуба. Напомним, действующее соглашение игрока с «синими» рассчитано до конца июня 2025 года.

«Уверен, что в клубе с этим (с продлением контракта. — Прим. «Чемпионата») разберутся. Все знают, что «Челси» — это мой клуб. Мне нравится здесь играть. У нас замечательные болельщики, которых я очень ценю. Я уверен, что всё наладится.

Летом был сумасшедший период с точки зрения успехов и неудач «Челси» в целом и моих лично. Я говорил с тренером, он сказал, что я ему нравлюсь как игрок, мои качества подходят и что он видит меня в составе.

Я уверен в себе, своих умениях и в том, что я могу сделать для команды», — приводит слова Галлахера The Athletic.

Галлахер является воспитанником «Челси». В текущем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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