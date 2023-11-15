Родри — о словах Симеоне про плохую оборону в АПЛ: не согласен с этим

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал высказывание главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне о плохой обороне в английской Премьер-лиге.

«Я немного не согласен с этим. Но, возможно, он и прав, потому что не все команды играют одинаково. Я гарантирую, что «Манчестер Сити» защищается всей командой, в каждой игре, все 90 минут. Чемпионат Англии — это жёсткая, по большей части оборонительная лига.

То, что произошло в матче с «Челси» (4:4), не было нормальным явлением. Нашу команду сделал сильнее именно оборонительный аспект», – приводит слова Родри As.

Напомним, испанский хавбек выступал за «Атлетико» под руководством Симеоне в сезоне-2018/2019. На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, набрав 28 очков после 12 туров.