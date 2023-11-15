Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Слуцкий скучает по тренерской деятельности

Футболит казанского «Рубина» Руслан Безруков заявил, что бывший тренер казанцев Леонид Слуцкий скучает по тренерской деятельности и ждёт интересный вариант.

«Он уже скучает по тренерской деятельности, ждёт благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов. В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу. По разговору это тоже чувствуется. Рано или поздно он вернётся, и я буду этому рад», — приводит слова Безрукова «РИА Новости».

Слуцкий работал в таких клубах, как «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин», а также возглавлял сборную России. Последним местом работы был казанский клуб, с которым Леонид вылетел из МИР РПЛ.