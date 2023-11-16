«Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Фейеноорда» Вифферу

«Барселона» следит за полузащитником «Фейеноорда» Матсом Виффером, сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний нидерландский хавбек нравится всем представителям каталонского клуба. Сине-гранатовых подкупает тот факт, что футболист ещё не достиг пика своего развития. Отмечается, что представители «Барселоны» уверены, что смогут договориться с роттердамцами о трансфере за разумную сумму.

В текущем сезоне Виффер провёл за «Фейеноорд» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе к ещё одному футболисту «Фейеноорда» со стороны «Тоттенхэма».