Сборная Израиля сыграла вничью со Швейцарией в перенесённом матче отбора Евро-2024

Закончился перенесённый матч 7-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Израиля и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Панчо Арена» в Фельчуте (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя — 1:1.
В конце первого тайма, на 36-й минуте, полузащитник Рубен Варгас открыл счёт в матче, выведя швейцарцев вперёд. Всё оставшееся время встречи сборная Израиля пыталась отыграться и смогла это сделать лишь на 89-й минуте — отличился форвард номинальных хозяев Шон Вайссман. Матч так и завершился — 1:1.
После результата данной встречи Швейцария занимает первое место в группе I, набрав 16 очков в восьми играх. Израиль расположился на третьей строчке, имея в активе 12 очков после аналогичного количества проведённых матчей.
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