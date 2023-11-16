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Сборная Израиля сыграла вничью со Швейцарией в перенесённом матче отбора Евро-2024

Сборная Израиля сыграла вничью со Швейцарией в перенесённом матче отбора Евро-2024
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Закончился перенесённый матч 7-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Израиля и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Панчо Арена» в Фельчуте (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя — 1:1.

В конце первого тайма, на 36-й минуте, полузащитник Рубен Варгас открыл счёт в матче, выведя швейцарцев вперёд. Всё оставшееся время встречи сборная Израиля пыталась отыграться и смогла это сделать лишь на 89-й минуте — отличился форвард номинальных хозяев Шон Вайссман. Матч так и завершился — 1:1.

После результата данной встречи Швейцария занимает первое место в группе I, набрав 16 очков в восьми играх. Израиль расположился на третьей строчке, имея в активе 12 очков после аналогичного количества проведённых матчей.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 7-й тур
15 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Варгас – 36'     1:1 Вайссман – 88'    
Удаления: нет / Фернандеш – 90+4'
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