Соседи Роналду недовольны строящимся особняком футболиста в Португалии

Соседи португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду недовольны строительством особняка футболиста, сообщает Marca.

По данным источника, особняк уже является самым дорогим домом в стране, и его строительство будет завершено только в 2024 году. Строительство особняка ведётся в Кашкайше, примерно в 20 минутах езды от Лиссабона, и оценивается в $ 22 млн.

Проект предусматривает четыре этажа, покрытых огромными стеклянными стенами с видом на красивый португальский пейзаж. Кроме того, здесь будет кинозал, служебная зона, тренажерный зал, теннисный корт и два гаража для хранения более 20 роскошных автомобилей, принадлежащих Криштиану Роналду.

«У нас было три года строительства. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица уже несколько месяцев отрезана, мой сад полон пыли. И все из-за «пирамиды». Строительство дома продлится еще как минимум год. Мы сыты по горло!», — приводит слова одного из жителей района Marca.

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