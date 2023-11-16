Карпин: Соболеву надо прибавлять, во всём

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем Александре Соболеве.

«Соболев был недоволен моим судейством на тренировке? Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всём. Там не был зафиксирован стопроцентный фол? Кто так думает? Соболев? Если поддерживаете его обращайтесь в ЭСК. Почему вызван Соболев, несмотря на небольшое количество игрового времени? Он в сборной был и есть, знает все требования. Нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем. Если говорить о нападающих, соответствующих уровню сборной, – Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин, вызывать четверых форвардов на одну игру и даже для тренировочного процесса не очень удобно. Поэтому выбор пал на них, – сказал Карпин в интервью для YouTube-канала сборной России.

Напомним, 20 ноября сборная России предстоит провести товарищеский матч с Кубой.