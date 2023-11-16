Диего Коста: в молодости у меня не было уважения к соперникам, думал, что должен убить их

Нападающий «Ботафого» Диего Коста высказался о своей карьере.

«Я оскорблял всех. Когда я был молод, у меня не было уважения к соперникам. Я думал, что должен был убить их. Мальчиков, которые выросли, играя в академиях, учат контролировать себя и уважать других, но меня никто не учил другому.

У меня не было школы, где бы меня этому учили. Я привык видеть, как игроки бьют друг друга локтем в лицо, и думал, что это норма. Если ты ребенок и наступаешь на кого-то, они винят тебя. Раньше всё было по-другому, у меня была совершенно другая голова по сравнению с тем, что у меня есть сегодня, и я плохо воспринимал некоторые вещи. Когда я оглядываюсь назад, я бы ничего не стал менять. Я извлёк уроки из всего. Вот почему я там, где я сейчас», — приводятся слова Косты в соцсети Х (ранее Twitter) EuroFoot.

Напомним, ранее Коста выступал за такие клубы, как «Атлетико», «Челси», «Вулверхэмптон», «Селтик» и другие.

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