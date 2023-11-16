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«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Килиана Мбаппе

«Ливерпуль» вернуться в гонку за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Goal со ссылкой на AS. «Ливерпуль» следит за французским нападающим с 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» окончательно вышел из сделки по Мбаппе.

Отметим, помимо «Ливерпуля» интерес к Мбаппе проявляет «Бавария», которая готова подписать француза в конце июня на правах свободного агента.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость французского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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