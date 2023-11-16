Анчелотти: судьи требуют уважения от тренеров, но они не сами не уважают нас

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к президенту судейского комитета Ла Лиги Давиду Гутьерресу.

«Вы просите тренеров уважения, но сами судьи не уважают нас», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV.

Напомним, что в Ла Лиге идёт скандальный процесс вокруг бывшего вице-президента судейской комиссии Хосе Негрейры, который обвиняется в том, что принимал взятки от «Барселоны». В октябре Негрейра попросил суд исключить своё участие в рассмотрении уголовного дела, ссылаясь на состояние своего психического здоровья.

Сообщается, что Хосе предоставил в Следственный суд Барселоны психиатрическое заключение, свидетельствующее о том, что он не способен давать показания по уголовному делу ввиду прогрессирующего когнитивного слабоумия.