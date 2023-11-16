Анчелотти: «Реал» — самый большой клуб в мире с самой большой историей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт собственной адаптации к новым веяниям в футболе, а также о величии клуба, который тренирует.

«Футбол менялся, меняется и будет меняться. Интенсивность, правила, тренировки и методика. Это другой вид спорта по сравнению с тем, что было в 90-е годы. Игроки более профессиональны, чем раньше. После 30 лет в футболе я хорошо адаптируюсь к новой реальности".

Те из нас кто работает в этом клубе, как будто живут в одной большой семье. Это проявляется в большой привязанности фанатов.

Работа в семейной среде помогает добиваться результата и раскрыть свои лучшие качества. Это самый большой клуб в мире с самой большой историей. Но я подчёркиваю, что у нас в клубе семейная атмосфера», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.