Рыжиков: смысл в сборной по-любому есть. Эти люди представляют наш флаг, гимн и страну

Экс-тренер «Красавы» и тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков выразил уверенность, что сборной нужно продолжать собираться и играть.

«Смысл по-любому есть. Это же национальная сборная. Это люди, которые представляют наш флаг, гимн и страну. Сыграли хороший матч с Камеруном. Матчи нужны. Другой вопрос — как относиться к этим матчам? Мне интересно посмотреть на наших ребят в сборной и как болельщику, и как специалисту… Специалисту в кавычках», — рассказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

20 ноября сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде.

С конца февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров. По этой причине в 2023 году сборная России участвует только в товарищеских матчах.