Виталий Кафанов: Азия? Не уверен, что России разрешат там играть

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением насчёт возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Азия? Не уверен, что нам там разрешат играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было бы рассматривать. А с точки зрения уровня — футбол там вырос, мы видели это и на последнем чемпионате мира. Даже если судить по тем командам, с которыми мы играли, — там работают иностранцы, нет ярких звёзд, но коллективный организованный футбол есть», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.