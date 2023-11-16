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Экс-капитан «Зенита» Данни может занять должность спортивного директора «Маритиму»

Экс-капитан «Зенита» Данни может занять должность спортивного директора «Маритиму»
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Кандидат в президенты португальского клуба «Маритиму» Карлос Андре Гомес заявил, что в случае его победы должность спортивного директора клуба займёт бывший полузащитник и капитан «Зенита» Мигел Данни. 40-летний функционер является воспитанником «Маритиму». На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии.

«Могу объявить, что Данни будет спортивным директором клуба. Сделка закрыта, мы верим в его компетентность», — приводит слова Андре Гомеса Record.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» на протяжении девяти лет (с 2008 по 2017 год). Португалец сумел забить 68 голов в 256 матчах. С сине-бело-голубыми полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также один раз победил в Суперкубке УЕФА.

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