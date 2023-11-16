«Арсенал» и «Ньюкасл» проявляют интерес к хавбеку «Боруссии» Брандту

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт предстоящей зимой может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, интерес к приобретению 27-летнего хавбека проявляют такие английские клубы, как «Арсенал» и «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «Боруссии» готово расстаться со своим футболистом, но не менее чем за € 50 млн. Также представители «шмелей» хотят, чтобы полузащитник остался в клубе до конца этого сезона.

В текущем сезоне Брандт провёл за «Боруссию» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису.