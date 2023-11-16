Главный тренер «Рубина» высказался о турнирном положении команды после первого круга РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о турнирном положении команды после первого круга РПЛ. Специалист признался, что не думает о близости казанцев к топ-3 РПЛ. Напомним, «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в таблице. От третьей строчки команду отделяют три очка.

«Рубин» в одной победе от третьего места? Об этом не думаю. Как и в начале сезона. Я прекрасно понимал, что мы наберём свои очки. Вначале было определённое невезение. Нам надо было усиливать состав, мы это сделали, и пришедшие игроки хорошо вписались в команду. Мы постепенно начали набирать очки, появилась уверенность.

Я не люблю вчерашний день, только сегодняшний и завтрашний. И футбол тоже не любит это.

Как команду уберечь от расслабленности после удачной серии? Пока у футболистов выходные, а потом будем оберегать их (улыбается)», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».