Андрей Мостовой: зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России, я удивился

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, почему решил остаться в петербуржском клубе и предпочёл не переходить в команду из чемпионата Франции.

«Вариант с переходом во французский клуб был ещё до продления контракта с «Зенитом». Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. На то было много причин, в том числе и травма.

Что за команда проявляла ко мне интерес? Не могу сказать. По уровню чуть сильнее «Гавра».

Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой около € 300–400 тыс. в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешёл. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.