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Гари Невилл: «Арсенал» может выиграть чемпионский титул

Гари Невилл: «Арсенал» может выиграть чемпионский титул
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл полагает, что лондонский «Арсенал» способен выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Думаю, «Арсенал» может выиграть Премьер-лигу. Несмотря на не очень удачное начало, они придут к тому футболу, который мы видели от них в прошлом сезоне. Тот факт, что они начали сезон немного хуже, я ни в коем случае не считаю плохим, они не так далеко от лидера («Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»). Что меня беспокоит в «Арсенале», так это позиция центрального нападающего: мне нравятся Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа, но для меня они номер два и номер три, им нужен номер один», — приводит слова Невилла издание Liverpool Echo.

После 12 туров нынешнего сезона «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

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