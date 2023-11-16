Лантратов: как вы себе представляете драку Дзюбы и Пиняева? В «Локо» потасовок нет

Вратарь «Локомотива» и сборной России Илья Лантратов отреагировал на информацию о потасовке между футболистами железнодорожников Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Драка между Дзюбой и Пиняевым? Как вы себе это предоставляете? В футболе всё что угодно бывает. Но я просто не представляю, что Дзюба и Пиняев будут противостоять друг другу чисто антропометрически. В «Локомотиве» драк и потасовок нет», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Во время игры Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то из разряда: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локо».