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Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче с «Нефтчи»

Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче с «Нефтчи»
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Голкипер «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче с «Нефтчи».

«Наши товарищеские матчи – это неплохая история. Хоть какой-то международный опыт. Мы можем сменить обстановку. Ребята, которые мало играют, могут получить практику», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

С «Нефтчи» «Зенит» сыграет 18 ноября. Игра пройдёт в Баку (Азербайджан) и начнётся в 20:00 по московскому времени. После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. 36-летний Кержаков провёл за «Зенит» 11 матчей в рамках чемпионата России и шесть раз ушёл с поля без пропущенных мячей.

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