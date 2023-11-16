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Семак подвёл итоги выступления «Зенита» в первом круге РПЛ

Семак подвёл итоги выступления «Зенита» в первом круге РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги выступления своей команды в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«В первом круге мы выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось. Не всё получается так, как мы хотим. Ни один матч не давался нам легко. Все оставшиеся игры – сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 25 ноября и начнётся в 15:15 мск.

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