Кержаков подвёл итоги выступления «Зенита» в первом круге РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги выступления сине-бело-голубых в первом круге РПЛ сезона-2023/2024.

«Первый круг был непростой. Хотелось бы быть выше, но имеем, что имеем. Последние игры показали, что небольшой кризис был преодолён. Дальше мы будем двигаться выше и выше», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. На третьем месте — московское «Динамо» (25 очков). Далее, на четвёртой строчке, располагаются «Крылья Советов» (25). Замыкает пятёрку лидеров ПФК ЦСКА (25). На шестом и седьмом месте располагаются «Спартак» и «Локомотив» соответственно — у обеих команд по 24 очка в активе после первого круга чемпионата.