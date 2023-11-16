Сергей Семак ответил на вопрос, хотел бы он возглавить иностранный клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, есть ли у него желание стать наставником иностранного клуба.

«Хотел бы когда-то возглавить иностранный клуб? Я так далеко не строю планы. Лига чемпионов — приличный бонус за победу в РПЛ. Это самый сильный клубный турнир. Всем хочется там играть. Но сейчас наша основная работа – чемпионат России», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд завоёвывала титул чемпиона России, один раз выиграла Кубок страны и четыре раза — Суперкубок. До этого 47-летний специалист возглавлял «Уфу» на протяжении двух лет (с 2016 по 2018 год).