Кержаков: игра вратарей ногами? Футбол не стоит на месте

Голкипер «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков высказался насчёт того, что сейчас от вратарей ждут активной игры ногами.

«Игра вратарей ногами? Я отношусь к этому как к трансформации – футбол не стоит на месте. Выходить через короткие передачи – определённый риск: вратари допускают больше ошибок. Чем старше, тем сложнее подстроиться. Но сейчас такая тенденция. Приходится подстраиваться», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. 36-летний Кержаков провёл за «Зенит» 11 матчей в рамках чемпионата России и шесть раз ушёл с поля без пропущенных мячей.