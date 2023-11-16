Президент «Атлетико»: желаю Феликсу всего наилучшего в «Барселоне»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о форварде мадридцев Жоау Феликсе, выступающем в нынешнем сезоне за «Барселону» на правах годичной аренды. Функционер намекнул, что португалец может остаться в каталонском клубе на постоянной основе.

«Очевидно, что Феликс будет одним из лучших игроков в Европе. Я желаю ему всего наилучшего в «Барселоне».

Пока что он играет за них на правах аренды, но, если «Барса» захочет подписать Жоау на постоянной основе, у них наверняка будет возможность это осуществить. В противном случае он вернётся в расположение нашей команды», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на COPE.

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В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 14 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена сохранить в команде и Феликса, и защитника Жоау Канселу, арендованного у «Манчестер Сити».