Милош Красич поделился ожиданиями от матча легенд ЦСКА и «Локомотива»

Экс-полузащитник ЦСКА, «Ювентуса» и сборной Сербии Милош Красич поделился ожиданиями от предстоящего матча легенд армейцев и «Локомотива».
«Приеду на матч легенд ЦСКА и «Локомотива» в Москву. Конечно, всегда возвращаешься в Москву с сильными хорошими эмоциями. А сейчас, когда знаю, что буду играть в таком матче, эмоции ещё круче! Раньше просто ездил в Москву с женой, семьёй, но сейчас эмоций ещё больше.
Будет очень хороший матч, увижу старых друзей. Многих давно не видел — пообщаемся. Хорошо, что будет эта игра, — мы очень рады и счастливы. Спасибо РФС за организацию», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» состоится 19 ноября, он пройдёт в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.
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