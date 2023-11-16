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Милош Красич поделился ожиданиями от матча легенд ЦСКА и «Локомотива»

Милош Красич поделился ожиданиями от матча легенд ЦСКА и «Локомотива»
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Экс-полузащитник ЦСКА, «Ювентуса» и сборной Сербии Милош Красич поделился ожиданиями от предстоящего матча легенд армейцев и «Локомотива».

«Приеду на матч легенд ЦСКА и «Локомотива» в Москву. Конечно, всегда возвращаешься в Москву с сильными хорошими эмоциями. А сейчас, когда знаю, что буду играть в таком матче, эмоции ещё круче! Раньше просто ездил в Москву с женой, семьёй, но сейчас эмоций ещё больше.

Будет очень хороший матч, увижу старых друзей. Многих давно не видел — пообщаемся. Хорошо, что будет эта игра, — мы очень рады и счастливы. Спасибо РФС за организацию», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» состоится 19 ноября, он пройдёт в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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