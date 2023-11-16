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«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт, но хочет, чтобы он остался до 2025 года

«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт, но хочет, чтобы он остался до 2025 года
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«ПСЖ» не хочет предлагать форварду команды Килиану Мбаппе новое соглашение, сообщает As. Напомним, 24-летний футболист принадлежит «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующий контракт с французской командой рассчитан до июня 2024 года.

По информации источника, боссы «ПСЖ» на данный момент не рассматривают возможность подписания нового контракта со звёздным игроком. В клубе хотят, чтобы Килиан активировал пункт об автоматическом продлении договора до 2025 года. Если этого не произойдёт, в соответствии с правилами ФИФА любой клуб сможет вступить в переговоры с французским форвардом и его представителями уже с 1 января 2024 года.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость французского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Ранее сообщалось о намерении «Баварии» подписать Мбаппе на правах свободного агента следующим летом.

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