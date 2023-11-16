Кафанов — о вратаре «Ростова» Песьякове: все как будто ждут, что Сергей допустит ошибку

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о критике в адрес голкипера жёлто-синих Сергея Песьякова.

«Почему ушёл от вопросов о Песьякове на брифинге? На него сейчас все накинулись. Но, если так взять, это произошло после матчей с ЦСКА, «Краснодаром» и «Балтикой», где не было его вины. После этого он отыграл хороший матч с «Ахматом», где выручил нас, потом спасал в матче с «Локо». Никто об этом ничего не говорил. Как будто все ждут его ошибки. Он ошибается, потому что мы играем в такой футбол.

Мы в него играть будем, играть он будет так, как требует стиль игры. Если посмотреть на Европу — все играют в такой футбол, все лучшие практически клубы так действуют, очень спокойно относятся к таким ошибкам. Вратарь такой же полевой игрок, как остальные, имеет право на ошибку. Песьяков играет нормально. Другое, четвёртый год играет без замен, может быть, нужно дать передышку, но об этом я бы не хотел в сборной говорить», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».