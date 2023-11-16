Рыжиков: у Семака всё получится. «Зенит» нельзя списывать со счетов

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о турнирных перспективах «Зенита» в нынешнем сезоне.

«По результату «Зенит» сдал после прошлого сезона. По тому, что происходит в команде, — я не знаю. Малком был звездой нашего чемпионата и не затерялся бы в любой команде мира. Он был лучшим игроком не то что «Зенита», но и всей лиги. Но «Зенит» всё равно набирает очки и близок к «Краснодару». Думаю, у Сергея Богдановича всё получится. «Зенит» нельзя списывать со счетов ни в коем случае», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. На третьем месте — московское «Динамо» (25 очков). Далее, на четвёртой строчке, располагаются «Крылья Советов» (25). Замыкает пятёрку лидеров ПФК ЦСКА (25). На шестом и седьмом месте располагаются «Спартак» и «Локомотив» соответственно — у обеих команд по 24 очка в активе после первого круга чемпионата.