Бекхэм — о подписании Месси: это наш подарок Америке и МЛС. Такие игроки вдохновляют

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в свою команду. Недавно Месси был признан лучшим игроком «Интер Майами» в прошедшем сезоне.

«Всё ещё трудно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме «Интер Майами». Возможно, он лучший в мире футболист. Я как владелец клуба очень горжусь этим фактом.

Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС. Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Такие великие игроки способны вдохновлять новое поколение футболистов. Именно поэтому мы хотели пригласить Лео в нашу команду.

Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но главной причиной его подписания было желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Этот аспект очень важен для нас», — приводит слова Бекхэма Goal.com.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В текущем сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.