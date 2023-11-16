Гендиректор «Балтики» Волженкин рассказал, в чём нужно прибавлять команде

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, в чём нужно прибавлять калининградской команде.

«Наши футболисты показали, что они могут успешно выступать на уровне РПЛ. Прибавить нужно, как бы банально это ни звучало, в реализации голевых моментов, которые регулярно создаёт команда. Если мы начнем забивать то, что создаём из игры в игру, «Балтика» очень быстро начнёт подниматься в турнирной таблице», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства калининградцы сыграют с московским «Спартаком».