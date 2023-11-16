Нападающий «Динамо» Тюкавин — лидер первого круга РПЛ по количеству ударов в створ

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лидером среди всех игроков РПЛ по количеству ударов в створ в матчах первого круга чемпионата России.

Суммарно 21-летний нападающий нанёс 36 ударов по воротам соперника, 21 из них — в створ. Второе место в соответствующем рейтинге телеграм-канала «РУСТАТ» занял форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Он бил по воротам 43 раза, 18 ударов пришлись в створ. На третьем месте оказались сразу три игрока — Фёдор Чалов (ЦСКА), Бенхамин Гарре («Крылья Советов») и Эдуард Сперцян («Краснодар»). Эти игроки нанесли по 16 ударов в створ ворот.

Фото: Телеграм-канал «РУСТАТ»

В 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона Тюкавин забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне россиянин забил восемь голов в 28 матчах внутреннего первенства.