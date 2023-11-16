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Игроки и тренеры сборных России и Кубы посетят Мамаев курган в Волгограде

Игроки и тренеры сборных России и Кубы посетят Мамаев курган в Волгограде
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Стала известна программа пребывания сборных России и Кубы в Волгограде. Напомним, команды проведут товарищескую игру на «Волгоград-Арене» в понедельник, 20 ноября. Начало игры в 19:30 мск.

«Прилёт команды гостей в город ожидается в пятницу утром. Российские футболисты прибудут в Волгоград на следующий день вечером. На субботу запланировано совместное посещение игроками и тренерским штабом обеих сборных мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Вечером того же дня команды проведут традиционные предматчевые тренировки на стадионе ВГАФК. Занятие россиян начнётся в 18:00 и будет открытым для СМИ, детей из футбольных секций и академий, а также участников проекта «Футбол в школе», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в РФС.

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