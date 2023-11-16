Романцев — о Солженицыне: диссидент — не любит Россию. И никогда её не любил

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о русском писателе Александре Солженицыне.

«Мне очень не нравится, что Солженицына проходят в школе. Он диссидент — не любит Россию. И никогда её не любил.

Критиковать — это хорошо. Но есть ещё такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить, — это ничего? Говорил он подобное с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышал это выступление, всё помнят.

Талантливый ли он писатель? Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжёлое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» — всё о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но, опять же, всё тяжело. А человек талантливый.

Не ложится мне такое творчество, как у Солженицына. У самого жизнь нелёгкая была. Вот про Чехова говорят — злой оптимист. Злой, но всё же оптимист», — приводит слова Романцева Sports.ru.