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Гарри Кейн стал лучшим игроком «Баварии» в октябре

Гарри Кейн стал лучшим игроком «Баварии» в октябре
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн был признан лучшим футболистом мюнхенской команды в октябре. На протяжении месяца английский форвард в пяти матчах во всех турнирах набрал восемь очков (пять голов и три результативные передачи).

Кейн победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Главными конкурентами нападающего были вингер Лерой Зане (20%) и голкипер Свен Ульрайх (11%).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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