Рыжиков: думаю, «Рубин» сделал правильный выбор тренера. У них всё будет хорошо

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о работе Рашида Рахимова в казанском клубе. По его мнению, «Рубин» сделал правильный выбор наставника и у команды всё будет хорошо под руководством Рахимова.

«У меня был простой в сентябре после увольнения из тамбовского «Спартака». Я напросился походить недельку посмотреть тренировки «Рубина», посещал игры. В этом отрезке сходил на все домашние матчи. Думаю, Рахимов знает, что делает. По тому тренировочному процессу, что я видел, кажется, что «Рубин» сделал правильный выбор тренера. У них всё будет хорошо», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, после первого круга РПЛ «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.