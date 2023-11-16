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Андрей Мостовой — о возможном переходе РФС в Азию: надо подождать Европу

Андрей Мостовой — о возможном переходе РФС в Азию: надо подождать Европу
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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Надо подождать Европу. Поначалу думал, что можно в Азию. Но потом мысль — если уйдём, то не вернёмся», — приводит слова Мостового издание «РБ Спорт»

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

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