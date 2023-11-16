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Агент Хакими: в «ПСЖ» заинтересованы в сотрудничестве с Ашрафом на долгие годы

Агент Хакими: в «ПСЖ» заинтересованы в сотрудничестве с Ашрафом на долгие годы
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Алехандро Камано, агент защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, рассказал о возможном продлении контракта своего клиента с парижским клубом.

«Я могу гарантировать, что руководство «ПСЖ» обсуждает возможность долгосрочного сотрудничества с Хакими.

В прошлом он был любимцем болельщиков «Интера». Но я уверен, что это законченная история. Ашраф верен «ПСЖ», — приводит слова Камано журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Хакими перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Интера» за € 68 млн. В текущем сезоне марокканец провёл за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение защитника с парижским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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