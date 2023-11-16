Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин покинет свой пост в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Это произойдёт или после игры с «Рубином», или после завершения осенней части сезона. После 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства калининградцы сыграют с московским «Спартаком». Встреча команды Сергея Игнашевича с казанским «Рубином» запланирована на 10 декабря.

В прошлом сезоне «Балтика» выступала в Мелбет Первой лиге. Калининградцы заняли второе место, дающее право выйти в Российскую Премьер-Лигу напрямую, минуя стыковые матчи. Победителем первенства стал «Рубин».