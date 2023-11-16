Полузащитник «Рубина» Безруков: хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поддержал призыв главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина к молодым российским футболистам уезжать играть в Европу.

«Кто бы что ни говорил, уровень и конкуренция в Европе выше. Там есть еврокубки: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Когда нас вернут, в российском чемпионате тоже можно будет спокойно прогрессировать. Хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов на высоком уровне. Многие мечтают поиграть в Европе, в том числе и я.

Чувствуются ли перемены в уровне РПЛ после отстранения от международных турниров? Конечно, хотя я был совсем молод, когда были легионеры. При Карпине на моей позиции играл Матиас Норман, были Ерёменко, Ивелин Попов, Мамаев, очень сложно было закрепиться в основе. Даже Глебов сидел на скамейке, а сейчас он один из ведущих игроков сборной. Но, несмотря на всё, чувствуется, что уровень конкуренции растёт, есть мини-приток легионеров», — приводит слова Безрукова «РИА Новости Спорт».