Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Безруков: хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов

Полузащитник «Рубина» Безруков: хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поддержал призыв главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина к молодым российским футболистам уезжать играть в Европу.

«Кто бы что ни говорил, уровень и конкуренция в Европе выше. Там есть еврокубки: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Когда нас вернут, в российском чемпионате тоже можно будет спокойно прогрессировать. Хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов на высоком уровне. Многие мечтают поиграть в Европе, в том числе и я.

Чувствуются ли перемены в уровне РПЛ после отстранения от международных турниров? Конечно, хотя я был совсем молод, когда были легионеры. При Карпине на моей позиции играл Матиас Норман, были Ерёменко, Ивелин Попов, Мамаев, очень сложно было закрепиться в основе. Даже Глебов сидел на скамейке, а сейчас он один из ведущих игроков сборной. Но, несмотря на всё, чувствуется, что уровень конкуренции растёт, есть мини-приток легионеров», — приводит слова Безрукова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Хавбек «Рубина» Безруков: уход Карпина будет большой потерей для всего чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android