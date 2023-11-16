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Вратарь «золотого» «Рубина» Рыжиков назвал самый курьёзный пропущенный гол в карьере

Вратарь «золотого» «Рубина» Рыжиков назвал самый курьёзный пропущенный гол в карьере
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, какой из своих пропущенных мячей вспоминает со смехом.

«Забейте в интернете — мне с 78 метров прилетело от Нальчика. Я приехал домой, мы включили с женой повтор и смеялись все вместе. Как можно было такой гол пропустить?!» — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Сергей Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. За казанцев он провёл 359 матчей, где пропустил 308 мячей и 155 игр сыграл «на ноль». В составе казанской команды Сергей дважды становился чемпионом России. После «Рубина» Рыжиков успел поиграть за «Крылья Советов» и «Тамбов».

Кроме того, российский специалист работал в тамбовском «Спартаке» в качестве главного тренера. Напомним, ранее Рыжиков трудился в «Ахмате» в штабе Андрея Талалаева.

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