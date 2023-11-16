Первый тренер Кокорина: если Саша вернётся в РПЛ, ему надо будет пахать

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за кипрский «Арис», высказался о возможном возвращении футболиста в Российскую Премьер-Лигу.

«Саше уже 32 года, хотя люди и до 40 играют. Зависит от его состояния и здоровья, может, он устал? Пик Кокорина уже прошёл. Российский футбол сейчас поднимается, матчи хорошего уровня и интересные. РПЛ сейчас намного лучше, чем когда играл Кокорин.

Раньше за золото боролись три-четыре команды, а сейчас две. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать. Здесь решает психология, если он захочет вернуться, то надо рассчитать свои возможности. Пригласить в Россию его могут, но он должен решить, как ему лучше», — приводит слова Стаферова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.