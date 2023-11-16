Источник: клуб Серии А отказался от Соболева из-за проблем с дисциплиной

Клуб Серии А рассматривал нападающего «Спартака» Александра Соболева в качестве усиления своей атакующей линии. Российский форвард устраивал итальянцев по игровым качествам, однако клуб отказался от его подписания из-за проблем с дисциплиной, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, представителей команды из Серии А отпугнуло большое количество жёлтых карточек и скандальных инцидентов с участием Соболева на поле. Один из таких моментов — непристойный жест Александра в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в прошлом сезоне. До официальных запросов в «Спартак» дело не дошло.

Напомним, в последнее время главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль редко выпускает Александра Соболева на поле. По слухам в СМИ и телеграм-каналах, у тренера произошёл конфликт с игроком.