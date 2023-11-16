Спортдиректор «Рубина»: мы не сильно удивились попаданию в топ-8 по итогам первого круга

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба поделился мнением о выступлении казанской команды в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы удовлетворены последними результатами. Видим, что командой была проделана очень качественная работа, благодаря чему она провела хороший отрезок. Но в то же время мы понимаем наши недостатки, над чем нам нужно работать и в каких аспектах необходимо прибавлять.

Не скажу, что мы сильно удивлены оказаться в восьмёрке по итогам первого круга, потому что в других матчах, где нашей команде не удалось добиться положительного результата, оставалось хорошее впечатление от игры, от определённых игровых отрезков, взаимодействий футболистов. К сожалению, где-то не хватало концентрации, а где-то удача была не нашей стороне.

В ежедневном режиме мы видим, как команда и тренерский штаб проводят работу, анализируют ошибки, к тому же мы хорошо понимаем возможности наших игроков и их потенциал. Что касается задач «Рубина», то пройдена только половина чемпионата и наша команда пока находится на пути становления. Игроки находят игровые связи, начинают больше понимать друг друга на поле и требования тренерского штаба. Вся борьба ещё впереди, на коротком отрезке до конца года осталось три матча, и каждый из них для нас самый важный», — приводит слова Дзюбы Sport24.

На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Рашида Рахимова набрала 22 очка после 15 матчей.