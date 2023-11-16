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Стало известно, в какой форме проведут ретроматч легенды «Локомотива» и ЦСКА

Стало известно, в какой форме проведут ретроматч легенды «Локомотива» и ЦСКА
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В воскресенье, 19 ноября, в Москве состоится Золотой ретроматч между столичными «Локомотивом» и ЦСКА. В распоряжении «Чемпионата» оказались изображения игровой формы, в которой команды выступят на стадионе «РЖД Арена».

Экипировка соперников в точности повторяет ту, в которой они провели решающую игру сезона-2002. Армейцы выйдут на поле в белом комплекте образца 21-летней давности, железнодорожники — в красных шортах и красно-белых футболках с вкраплениями зелёных элементов.

Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» пройдёт в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. В 2002 году в Золотом матче победу одержал «Локомотив» благодаря голу полузащитника Дмитрия Лоськова в самом начале встречи. В итоге железнодорожники стали чемпионами России.

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Купить билет на ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью сервиса «Билеты»

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