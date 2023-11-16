Стаферов: на Кипре к Кокорину другое отношение. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за кипрский «Арис», оценил шансы форварда стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра.

«Почему Саша не остался в Италии? Вы же понимаете, сколько там было проблем. Решение принимает руководство, а не он сам. В «Фиорентине» у Саши не получилось, в «Арисе» ему лучше. На Кипре он получает удовольствие от футбола, играет и забивает голы, а там он сидел бы в запасе.

Он будет пытаться повторить прошлогодний успех и стать лучшим бомбардиром, за это же деньги получает. Надеюсь, что и в этом сезоне Кокорин станет лучшим бомбардиром. Играть-то он умеет. В чемпионате Кипра к нему уже другое отношение, с ним будут играть плотнее, не дадут действовать как в прошлом сезоне. Все противники попытаются создать ему проблемы», — приводит слова Стаферова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Напомним, в прошлом году российский форвард стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром чемпионата Кипра, забив 13 голов в 29 матчах.